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Транспорт и связь 19.05.2021 19:15

S7 планирует договариваться с "Домодедово" о поставках биотоплива

S7 в будущем планирует договариваться со своим базовым аэропортом "Домодедово" о поставках биотоплива, сообщила совладелица, глава совета директоров компании Татьяна Филева.

"Не каждый самолет можно заправлять биотопливом на данный момент - только самолеты нового поколения. У нас их 31 штука (Airbus A320 neo - ИФ). Главная задача для нас в этом будет работа с аэропортами. Скорее всего, мы не сможем работать со всеми - наверное, мы будем работать с аэропортом "Домодедово", чтобы он наладил поставки биотоплива", - сказала Филева на конференции "Национальный форум по устойчивому развитию".

Сейчас, по ее словам, в мире всего несколько аэропортов, где есть поставки биотоплива, в России - ни одного. В целом, биотоплива производится недостаточно для массовых поставок авиакомпаниям.

При этом в случае организации массовых поставок биотоплива авиаперевозчикам возникнет другая проблема, отметила Филева: билеты будут дороже, чем на рейсы на обычном топливе.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, S7, БИОТОПЛИВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]