S7 в будущем планирует договариваться со своим базовым аэропортом "Домодедово" о поставках биотоплива, сообщила совладелица, глава совета директоров компании Татьяна Филева.

"Не каждый самолет можно заправлять биотопливом на данный момент - только самолеты нового поколения. У нас их 31 штука (Airbus A320 neo - ИФ). Главная задача для нас в этом будет работа с аэропортами. Скорее всего, мы не сможем работать со всеми - наверное, мы будем работать с аэропортом "Домодедово", чтобы он наладил поставки биотоплива", - сказала Филева на конференции "Национальный форум по устойчивому развитию".

Сейчас, по ее словам, в мире всего несколько аэропортов, где есть поставки биотоплива, в России - ни одного. В целом, биотоплива производится недостаточно для массовых поставок авиакомпаниям.

При этом в случае организации массовых поставок биотоплива авиаперевозчикам возникнет другая проблема, отметила Филева: билеты будут дороже, чем на рейсы на обычном топливе.