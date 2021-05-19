Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.08 RUR   0.0231 GBR   2.4132 TRY   0.2032

Цена на нефть

18.05 $/bbl   WTI 65.49 -0.78 Brent 68.71 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.05.2021 20:03

Банк Англии не потерпит длительного превышения целевого уровня инфляции в 2%

Банк Англии не позволит инфляции в течение долгого времени находиться на уровне выше целевых 2%, заявил глава регулятора Эндрю Бейли, выступая в британском парламенте.

Как отмечает Financial Times, это является сигналом намерения центробанка повысить процентные ставки при таком сценарии.

Заявление Бейли было сделано накануне публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в Великобритании, которые показали ускорение инфляции в стране до максимума с начала пандемии - 1,5%.

Представители Банка Англии отмечали, что ожидают повышения инфляции, поскольку за последний год она была занижена из-за падения цен на энергоносители в условиях пандемии.

"Наш прогноз в данный момент предполагает повышение инфляции", - сказал Бейли, объяснив такие ожидания "значительным изменением цен на энергоносители".

Однако он отметил, что это явление будет временным. Банк Англии прогнозирует, что инфляция к концу года ускорится до 2,5%, а затем вернется к целевому уровню.

"Мы видим отскок экономики, однако мы не ожидаем, что этот импульс сохранит силу, - добавил Бейли. - Меры бюджетной политики оказали значительную поддержку в этом году, но они начнут сворачиваться в следующем году".

Комментируя программу количественного смягчения Банка Англии, глава регулятора отметил, что она была более эффективной в период финансовых трудностей в марте прошлого года.

На последнем заседании Банка Англии член Комитета по денежно-кредитной политике Эндрю Халдейн проголосовал за сокращение программы выкупа активов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦЕНТРОБАНК, ИНФЛЯЦИЯ


Похожие новости


Глава Банка Англии выступил против призывов начать эмиссию денег для помощи правительству Банк Англии готов принимать дальнейшие меры для поддержки экономики после экстренного снижения ставки - Карни Банк Англии обсуждает с Минфином ситуацию с Brexit - Карни Марк Карни останется во главе Банка Англии до января 2020 года Карни выразил готовность остаться во главе Банка Англии, чтобы помочь с Brexit Два американских экономиста Банка Англии потратили 390 тыс. фунтов на поездки за 2,5 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]