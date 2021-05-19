Банк Англии не потерпит длительного превышения целевого уровня инфляции в 2%

Банк Англии не позволит инфляции в течение долгого времени находиться на уровне выше целевых 2%, заявил глава регулятора Эндрю Бейли, выступая в британском парламенте.

Как отмечает Financial Times, это является сигналом намерения центробанка повысить процентные ставки при таком сценарии.

Заявление Бейли было сделано накануне публикации апрельских данных о динамике потребительских цен в Великобритании, которые показали ускорение инфляции в стране до максимума с начала пандемии - 1,5%.

Представители Банка Англии отмечали, что ожидают повышения инфляции, поскольку за последний год она была занижена из-за падения цен на энергоносители в условиях пандемии.

"Наш прогноз в данный момент предполагает повышение инфляции", - сказал Бейли, объяснив такие ожидания "значительным изменением цен на энергоносители".

Однако он отметил, что это явление будет временным. Банк Англии прогнозирует, что инфляция к концу года ускорится до 2,5%, а затем вернется к целевому уровню.

"Мы видим отскок экономики, однако мы не ожидаем, что этот импульс сохранит силу, - добавил Бейли. - Меры бюджетной политики оказали значительную поддержку в этом году, но они начнут сворачиваться в следующем году".

Комментируя программу количественного смягчения Банка Англии, глава регулятора отметил, что она была более эффективной в период финансовых трудностей в марте прошлого года.

На последнем заседании Банка Англии член Комитета по денежно-кредитной политике Эндрю Халдейн проголосовал за сокращение программы выкупа активов.