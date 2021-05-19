Инвестиции в добывающую промышленность в январе-апреле сократились на 1,4%, в перерабатывающую - увеличились на 58%

Капвложения в сферу промышленности Азербайджана в январе-апреле 2021 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года на 1,4% - до 2 млрд 180,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Согласно данным статистики, за 4 месяца в промышленность направлено 58,1% всех капвложений в экономику Азербайджана.
За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 1 млрд 632,9 млн манатов (спад на 7%).
В перерабатывающую промышленность инвестировано 469,3 млн манатов (рост на 57,7%).
В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 70,2 млн манатов (спад на 17,9%).
Кроме этого, в сферу транспорта и складского хозяйства было вложено 421,6 млн манатов (спад на 16%,8), информации и связи – 37,7 млн манатов (спад на 7,4%), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения – 26 млн манатов (спад на 61,8%), образования – 14,3 млн манатов (спад на 61,7%).
Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.
Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в 2020 году сократились на 4,3% по сравнению с показателем 2019 года.
Б.Рустамбеков
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