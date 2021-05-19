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Макроэкономика 19.05.2021 18:30

Инвестиции в добывающую промышленность в январе-апреле сократились на 1,4%, в перерабатывающую - увеличились на 58%

Капвложения в сферу промышленности Азербайджана в январе-апреле 2021 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года на 1,4% - до 2 млрд 180,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным статистики, за 4 месяца в промышленность направлено 58,1% всех капвложений в экономику Азербайджана.

За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 1 млрд 632,9 млн манатов (спад на 7%).

В перерабатывающую промышленность инвестировано 469,3 млн манатов (рост на 57,7%).

В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 70,2 млн манатов (спад на 17,9%).

Кроме этого, в сферу транспорта и складского хозяйства было вложено 421,6 млн манатов (спад на 16%,8), информации и связи – 37,7 млн манатов (спад на 7,4%), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения – 26 млн манатов (спад на 61,8%), образования – 14,3 млн манатов (спад на 61,7%).

Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в 2020 году сократились на 4,3% по сравнению с показателем 2019 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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