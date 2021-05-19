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Здравоохранение 19.05.2021 17:22

Финские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, выявляющий заражение за 10 минут

Финские ученые из университета Хельсинки разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут.

Новый антигенный тест на коронавирус почти не уступает в точности применяемым повсеместно ПЦР-тестам. Его предлагают использовать в аэропортах, морских портах и учебных заведениях, сообщил в среду портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов, описывает Yle процедуру исследования.

"Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор", - сказал исследователь Юсси Хепойоки (Jussi Hepojoki).

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]