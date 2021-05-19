Финские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, выявляющий заражение за 10 минут

Финские ученые из университета Хельсинки разработали экспресс-тест на COVID-19, выявляющий заражение за 10 минут.
Новый антигенный тест на коронавирус почти не уступает в точности применяемым повсеместно ПЦР-тестам. Его предлагают использовать в аэропортах, морских портах и учебных заведениях, сообщил в среду портал телерадиовещания Финляндии Yle.
Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2. Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов, описывает Yle процедуру исследования.
"Данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор", - сказал исследователь Юсси Хепойоки (Jussi Hepojoki).
Алиев и Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
В Ереване политизируют вопрос уточнения границ с Азербайджаном – глава МИД Азербайджана
В Баку не согласны с мнением Госдепа США о наличии террористических рисков в Азербайджане
Запасы нефти в США выросли на 1,32 млн баррелей за неделю
Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле сократились на 1,1%
Инвестиции в добывающую промышленность в январе-апреле сократились на 1,4%, в перерабатывающую - увеличились на 58%
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко
Грузия подписала соглашение с израильской компанией о создании СП по производству штурмовых винтовок M4
Пашинян сообщил о «тактических» действиях армянских военных на границе с Азербайджаном
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ