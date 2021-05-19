Экспорт азербайджанского газа с Шах-Дениз в январе-апреле вырос в 1,5 раза

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в январе-апреле 2021 года составил 5 млрд 963,4 млн кубометров, что на 50,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 48,1% от всего объема газа, транспортированного по магистральным газопроводам в отчетный период.

В целом магистральными газопроводами Азербайджана в январе-апреле 2021 года экспортировано 12 млрд 387,4 млн кубометров газа (рост на 10,8%).

Газ с месторождения Шах-Дениз в настоящее время экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова