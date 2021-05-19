Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.08 RUR   0.0231 GBR   2.4132 TRY   0.2032

Цена на нефть

18.05 $/bbl   WTI 65.49 -0.78 Brent 68.71 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Социум 19.05.2021 17:36

Число браков в Азербайджане за I квартал сократилось на 15%, разводов – почти на 3%

Численность населения Азербайджана в январе-марте 2021 года увеличилась на 10,981 тыс. человек или на 0,1% - до 10 млн 130,114 тыс. на 1 апреля 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности – 47%. При этом 49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1 тыс. мужчин в Азербайджане приходится 1,004 тыс. женщины.

В январе-марте текущего года в республике родились 29,484 тыс. младенцев, что на 2,8% больше чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,9. Мальчики составили 53% родившихся детей, девочки – 47%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 708 двойняшек, 21 тройняшка.

За прошедший период в Азербайджане умерли 19,014 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 7,7 (в январе-марте 2020 года уровень смертности составлял 6,5).

За отчетный период в республике зарегистрировано 10,334 тыс. браков (спад на 14,8% по сравнению с январем-мартом 2020г) и 3,704 тыс. разводов (спад на 3,1%).

В январе-марте 2021 года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 587 человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 76 человек, покинувших страну.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, СТАТИСТИКА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]