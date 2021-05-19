Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.08 RUR   0.0231 GBR   2.4132 TRY   0.2032

Цена на нефть

18.05 $/bbl   WTI 65.49 -0.78 Brent 68.71 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.05.2021 19:45

Марокканские правоохранители блокировали подходы к границе с испанской Сеутой

Полиция Марокко в среду блокировала подступы к испанскому автономному городу Сеуте, который граничит с этой североафриканской страной, информирует испанское телерадиовещание РТВЕ.

По данным телеканала, основные силы размещены на восточной части границы, где со вторника продолжают концентрироваться сотни нелегалов в надежде перебраться на территорию Испании и далее обосноваться в странах ЕС.

Телеканал отмечает, что Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава - за понедельник и вторник туда сумели прорваться до 8 тыс. человек, 5,6 тыс. из которых уже удалось депортировать.

Сложившаяся ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш ранее в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАРОККО, СЕУТА, Г, РАНИЦА, КОНТРОЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]