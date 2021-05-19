Марокканские правоохранители блокировали подходы к границе с испанской Сеутой

Полиция Марокко в среду блокировала подступы к испанскому автономному городу Сеуте, который граничит с этой североафриканской страной, информирует испанское телерадиовещание РТВЕ.

По данным телеканала, основные силы размещены на восточной части границы, где со вторника продолжают концентрироваться сотни нелегалов в надежде перебраться на территорию Испании и далее обосноваться в странах ЕС.

Телеканал отмечает, что Сеута переживает самый массовый кризис, связанный с единовременным проникновением нелегалов на территорию анклава - за понедельник и вторник туда сумели прорваться до 8 тыс. человек, 5,6 тыс. из которых уже удалось депортировать.

Сложившаяся ситуация сильно осложнила отношения между Испанией и Марокко - так, марокканский посол Карима Бенияш ранее в среду покинула Мадрид, вылетев в Рабат для консультаций.