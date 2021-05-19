Азербайджан и ОАЭ намерены расширить экономическое сотрудничество

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду в формате видеоконференции провел встречу с госминистром ОАЭ Ахмадом Аль-Сайехом, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, обсуждалось текущее сотрудничество между двумя странами в сфере альтернативной энергетики», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, министры обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних отношений, а также в рамках международных организаций. Байрамов в этой связи проинформировал о текущей ситуации в регионе, а также о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде