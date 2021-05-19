Азербайджан и ОАЭ намерены расширить экономическое сотрудничество

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду в формате видеоконференции провел встречу с госминистром ОАЭ Ахмадом Аль-Сайехом, сообщает пресс-служба МИД.
«В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, обсуждалось текущее сотрудничество между двумя странами в сфере альтернативной энергетики», - отмечается в сообщении.
Кроме этого, министры обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних отношений, а также в рамках международных организаций. Байрамов в этой связи проинформировал о текущей ситуации в регионе, а также о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.
«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Х.Насирзаде
Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле сократились на 1,1%
Запасы нефти в США выросли на 1,32 млн баррелей за неделю
Инвестиции в добывающую промышленность в январе-апреле сократились на 1,4%, в перерабатывающую - увеличились на 58%
Число браков в Азербайджане за I квартал сократилось на 15%, разводов – почти на 3%
Финские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, выявляющий заражение за 10 минут
В мире применили уже более 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19 - статистика
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко
Грузия подписала соглашение с израильской компанией о создании СП по производству штурмовых винтовок M4
Пашинян сообщил о «тактических» действиях армянских военных на границе с Азербайджаном
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ