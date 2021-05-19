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Внешняя политика 19.05.2021 17:48

Азербайджан и ОАЭ намерены расширить экономическое сотрудничество

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду в формате видеоконференции провел встречу с госминистром ОАЭ Ахмадом Аль-Сайехом, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, обсуждалось текущее сотрудничество между двумя странами в сфере альтернативной энергетики», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, министры обсудили вопросы сотрудничества в рамках двусторонних отношений, а также в рамках международных организаций. Байрамов в этой связи проинформировал о текущей ситуации в регионе, а также о ходе реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]