Нетаньяху допустил возможность взятия Израилем под контроль сектора Газа

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что не исключает каких-либо вариантов действий против сектора Газа, включая установления контроля над ним.

"Вы можете либо захватить их, это всегда допустимая возможность, или вы можете сдержать их", - приводит издание "Таймс оф Израэл" слова премьера из выступления в Тель-Авиве перед иностранными дипломатами, в том числе из РФ и США.

"Сейчас мы занимаемся энергичным сдерживанием, но я должен сказать, что мы не исключаем чего-либо", - продолжил он.

По словам Нетаньяху, Израиль добивается от руководства сектора Газа прекращения ракетных ударов, однако нельзя исключать возможность дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время премьер признал, что не может назвать сроки окончания операции Израиля против боевиков в секторе Газа.

"Предыдущие операции длились долго, так что не представляется возможным установить тут график", - пояснил премьер.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже вторую неделю. Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля в ответ наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие, в том числе из числа местного населения, включая детей и женщин.

В среду израильские СМИ сообщали со ссылкой на армейские источники, что власти Израиля проводят оценку того, настало ли время прекратить операцию по нанесению ударов по палестинским группировкам из сектора Газа.