Пашинян сообщил о «тактических» действиях армянских военных на границе с Азербайджаном

Армянские военные осуществляют действия тактического характера в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном, сообщил и.о премьера Армении Никол Пашинян.

"Наша позиция однозначна - подразделения ВС Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении. Наши ВС осуществляют действия тактического характера, но наша позиция в том, что эта ситуация должна решиться дипломатическим, мирным путем. Это наш приоритетный подход и приоритетная цель", - заявил Пашинян на совещании в правительстве в среду.

По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе "стабильная, но напряженная".

"Мы, естественно, продолжим работу с нашим стратегическим партнером Россией. Вы знаете, что с просьбой о содействии я обратился к президенту России, и консультации в этом направлении продолжатся", - сказал и.о. премьера.

Он напомнил также, что Армения обратилась в ОДКБ "по вопросу реализации определенных действий в соответствии с процедурами Организации".