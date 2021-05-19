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Регион 19.05.2021 18:02

Пашинян сообщил о «тактических» действиях армянских военных на границе с Азербайджаном

Армянские военные осуществляют действия тактического характера в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном, сообщил и.о премьера Армении Никол Пашинян.

"Наша позиция однозначна - подразделения ВС Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении. Наши ВС осуществляют действия тактического характера, но наша позиция в том, что эта ситуация должна решиться дипломатическим, мирным путем. Это наш приоритетный подход и приоритетная цель", - заявил Пашинян на совещании в правительстве в среду.

По его словам, ситуация на армяно-азербайджанской границе "стабильная, но напряженная".

"Мы, естественно, продолжим работу с нашим стратегическим партнером Россией. Вы знаете, что с просьбой о содействии я обратился к президенту России, и консультации в этом направлении продолжатся", - сказал и.о. премьера.

Он напомнил также, что Армения обратилась в ОДКБ "по вопросу реализации определенных действий в соответствии с процедурами Организации".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВОЕННЫЕ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]