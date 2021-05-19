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Карабах 19.05.2021 18:51

В Ереване политизируют вопрос уточнения границ с Азербайджаном – глава МИД Азербайджана

Азербайджан продолжает работы по усилению системы пограничной охраны в рамках своей территориальной целостности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан продолжает работы по усилению системы пограничной охраны в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс идет на основании карт имеющихся у каждой из сторон», - заявил Байрамов в среду в ходе встречи с представителями американского «Политического центра Каспия».

Глава МИД Азербайджана также отметил, что Армения политизирует данный вопрос, и возникающие разногласия должны решаться путем переговоров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]