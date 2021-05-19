В Ереване политизируют вопрос уточнения границ с Азербайджаном – глава МИД Азербайджана

Азербайджан продолжает работы по усилению системы пограничной охраны в рамках своей территориальной целостности, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан продолжает работы по усилению системы пограничной охраны в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс идет на основании карт имеющихся у каждой из сторон», - заявил Байрамов в среду в ходе встречи с представителями американского «Политического центра Каспия».

Глава МИД Азербайджана также отметил, что Армения политизирует данный вопрос, и возникающие разногласия должны решаться путем переговоров.

Б.Рустамбеков