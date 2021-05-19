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ТЭК 19.05.2021 19:00

Запасы нефти в США выросли на 1,32 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,32 млн баррелей - до 486,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей и составили 234,23 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей, до 132,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]