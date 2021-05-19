Запасы нефти в США выросли на 1,32 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,32 млн баррелей - до 486,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей и составили 234,23 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей, до 132,1 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.
Алиев и Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
В Ереване политизируют вопрос уточнения границ с Азербайджаном – глава МИД Азербайджана
В Баку не согласны с мнением Госдепа США о наличии террористических рисков в Азербайджане
Число браков в Азербайджане за I квартал сократилось на 15%, разводов – почти на 3%
Финские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, выявляющий заражение за 10 минут
В мире применили уже более 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19 - статистика
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Замглавы МИД Ирана заявляет, что основная часть текста соглашения о возвращении в СВПД готова
Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка за уголовное расследование в отношении его компании
Командующий иранским КСИР верит в победу палестинцев в противостоянии с Израилем
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ