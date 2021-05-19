Запасы нефти в США выросли на 1,32 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,32 млн баррелей - до 486,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,96 млн баррелей и составили 234,23 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей, до 132,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,17 млн баррелей.