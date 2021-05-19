Алиев и Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе

Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе - в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и от 11 января с.г." - говорится в сообщении пресс-службы.
"В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджано-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами", - отмечается в сообщении.
"Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы, - сообщает пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, проведен также обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонней повестки дня.
"Ильхам Алиев высказал искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. На это будут нацелены интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств", - отмечается в сообщении.
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