Цены на нефть теряют около 5% после выхода данных о запасах в США, Brent на уровне $65,46 за баррель

Цены на нефть усилили падение в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresсоставляет $65,46 за баррель, что на $3,25 (4,73%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $62,19 за баррель, что на $3,3 (5,04%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.
Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей.
Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.
Давление на нефтяной рынок в среду также оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.
Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.
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