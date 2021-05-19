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ТЭК 19.05.2021 19:26

Цены на нефть теряют около 5% после выхода данных о запасах в США, Brent на уровне $65,46 за баррель

Цены на нефть усилили падение в среду после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти в стране.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresсоставляет $65,46 за баррель, что на $3,25 (4,73%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $62,19 за баррель, что на $3,3 (5,04%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Давление на нефтяной рынок в среду также оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]