Участники переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки добились существенного прогресса, договоренность "в пределах досягаемости", сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Четвертый переговорный раунд в Вене завершен. Участники СВПД на сегодняшней встрече отметили, что добились "хорошего" и "значительного" прогресса, и договоренность находится "в пределах досягаемости", - написал Ульянов в своем "Твиттере".
Он добавил, что совместная комиссия "продолжит работу в начале следующей недели".
В последние недели в Вене оставшиеся участники иранской сделки - Россия, Китай, Великобритания, ФРГ и Франция - ведут отдельные консультации с представителями Ирана и США о том, как вернуться к полному выполнению СВПД.
США во время пребывания у власти Дональда Трампа вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран значительно сократил выполнение своих обязательств в рамках СВПД.
Между тем, 21 мая истекает срок действия временной договоренности Тегерана и МАГАТЭ о продолжении инспекций иранских ядерных объектов.
В конце прошлого года парламент Ирана принял закон об ускоренном развитии атомной программы, согласно которому, в частности, Исламская Республика должна приостановить действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если к 21 февраля США не снимут санкции, а европейские участники СВПД не выполнят свою часть обязательств.
Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.
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