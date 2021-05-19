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Регион 19.05.2021 22:23

Замглавы МИД Ирана заявляет, что основная часть текста соглашения о возвращении в СВПД готова

Стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атому (СВПД), согласовали основную часть этого документа, сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи.

"Основная часть документа о возвращении к соблюдению ядерной сделке готова", - приводит агентство слова иранского дипломата.

В свою очередь постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов также заявил, что переговорщики близки к успеху.

"Четвертый раунд переговоров в Вене завершился. Участники СВПД на встрече сегодня отметили "хороший" или "существенный" прогресс, а также, что соглашение "в пределах досягаемости"", - написал он в твиттере.

Ульянов отметил, что переговоры возобновятся в начале следующей недели. "Будем надеяться, что пятый раунд станет последним", - отмети дипломат.

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Тэги: ИРАН, СВПД, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]