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Дальнее зарубежье 19.05.2021 23:25

В ЕС убеждены, что Иран продлит с МАГАТЭ соглашение об инспекциях ядерных объектов

Тегеран продлит соглашение с МАГАТЭ о продолжении инспекций его ядерных объектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на политического директора Европейской внешнеполитической службы Энрике Мору.

"Иранское соглашение с МАГАТЭ об инспекциях будет продлено", - приводит агентство слова Моры.

Мора, который выполняет роль координатора от ЕС на переговорах по иранской ядерной сделке, также сообщил, что дипломаты, участвующие в переговорах, прервали работу и вновь соберутся в Вене на следующей неделе.

Кроме того, координатор выразил уверенность, что стороны переговоров достигнут соглашения по иранской ядерной сделке. Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД.

Иран и МАГАТЭ в конце февраля достигли соглашения, согласно которому агентство продолжит мониторинг ядерных объектов в течение максимум трёх месяцев. Таким образом, данное соглашение истекает в конце мая.

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Тэги: ЕС, ИРАН, МАГАТЭ, ИНСПЕКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]