В ЕС убеждены, что Иран продлит с МАГАТЭ соглашение об инспекциях ядерных объектов

Тегеран продлит соглашение с МАГАТЭ о продолжении инспекций его ядерных объектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на политического директора Европейской внешнеполитической службы Энрике Мору.
"Иранское соглашение с МАГАТЭ об инспекциях будет продлено", - приводит агентство слова Моры.
Мора, который выполняет роль координатора от ЕС на переговорах по иранской ядерной сделке, также сообщил, что дипломаты, участвующие в переговорах, прервали работу и вновь соберутся в Вене на следующей неделе.
Кроме того, координатор выразил уверенность, что стороны переговоров достигнут соглашения по иранской ядерной сделке. Цель переговоров в Вене - согласовать, как и на каких условиях США и Иран могут вернуться к соблюдению СВПД.
Иран и МАГАТЭ в конце февраля достигли соглашения, согласно которому агентство продолжит мониторинг ядерных объектов в течение максимум трёх месяцев. Таким образом, данное соглашение истекает в конце мая.
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