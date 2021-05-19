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ТЭК 19.05.2021 23:02

Colonial Pipeline подтвердила сообщения о выплате выкупа хакерам - WSJ

В руководстве американской компании-оператора трубопровода Colonial Pipeline подтвердили изданию Wall Street Journal факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн.

В интервью WSJ исполнительный директор Colonial Pipeline Джозеф Блант сообщил, что такое решение было вызвано необходимостью быстрого восстановления работы трубопровода после хакерской атаки, которая поставила под угрозу снабжение топливом Восточного побережья США.

"Я понимаю, это решение было сильно противоречивым. Оно далось мне нелегко", - сказал он.

Блант отметил, что одобрил выплату выкупа, поскольку в руководстве компании-оператора не были до конца осведомлены, насколько серьезно эта кибератака нарушила работу систем, и сколько времени может уйти на ее устранение.

"Но это решение было правильным для страны", - добавил он.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

Работа топливопровода, по которому доставляют горючее из Техаса на Восточное побережье США, была парализована хакерской атакой 7 мая. 11 мая компания-оператор Colonial Pipeline объявила о постепенном возобновлении работы.

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Тэги: США, COLONIAL, ХАКЕРЫ, ВЫКУП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]