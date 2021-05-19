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Дальнее зарубежье 19.05.2021 20:46

Байден заявил, что обсуждал с Путиным "подрывные действия" России против норм поведения на морях

Президент США Джо Байден, говоря о соблюдении норм поведения на морях, заявил, что такие страны как РФ и КНР оспаривают этот порядок, в связи с чем он вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы видим, что возникла проблема с соблюдением этих правил как из-за быстрого развития технологий, так и подрывных действий таких стран, как Китай и Россия, с которыми я провел прямые обсуждения по этому поводу, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным", - сказал в среду Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США.

При этом президент напомнил, что свобода навигации и другие основные правила поддерживали глобальную экономику, приносили пользу народам мира, лежали в основе международный экономики и безопасности. В связи с этим Байден подчеркнул, что торговля и перевозки по морю должны оставаться мирными - в Южно-Китайском море, Персидском заливе и "во все большей степени в Арктике".

Также Байден упомянул о задаче Береговой охраны США - добиваться "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, напомнив о недавнем соглашении США и Тайваня в сфере береговой охраны.

Он добавил, что важнейший приоритет внешней политики США - обеспечить бесперебойное функционирование глобальной торговли.

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Тэги: США, РОССИЯ, МОРЯ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]