Президент США Джо Байден, говоря о соблюдении норм поведения на морях, заявил, что такие страны как РФ и КНР оспаривают этот порядок, в связи с чем он вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы видим, что возникла проблема с соблюдением этих правил как из-за быстрого развития технологий, так и подрывных действий таких стран, как Китай и Россия, с которыми я провел прямые обсуждения по этому поводу, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом (России Владимиром - ИФ) Путиным", - сказал в среду Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США.
При этом президент напомнил, что свобода навигации и другие основные правила поддерживали глобальную экономику, приносили пользу народам мира, лежали в основе международный экономики и безопасности. В связи с этим Байден подчеркнул, что торговля и перевозки по морю должны оставаться мирными - в Южно-Китайском море, Персидском заливе и "во все большей степени в Арктике".
Также Байден упомянул о задаче Береговой охраны США - добиваться "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, напомнив о недавнем соглашении США и Тайваня в сфере береговой охраны.
Он добавил, что важнейший приоритет внешней политики США - обеспечить бесперебойное функционирование глобальной торговли.
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