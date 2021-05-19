Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.08 RUR   0.0231 GBR   2.4132 TRY   0.2032

Цена на нефть

18.05 $/bbl   WTI 65.49 -0.78 Brent 68.71 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.05.2021 21:50

Путин заявил Пашиняну, что Россия продолжит способствовать нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе.

Согласно сообщению пресс-службы, условлено о продолжении контактов по этому и другим вопросам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


В ОДКБ приветствуют переговоры между Азербайджаном и Арменией по нормализации ситуации на границе - генсек Россия предлагает создать армяно-азербайджанскую комиссию по вопросу демаркации границ -Лавров Москва призывает Ереван и Баку начать процесс делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ РФ готова помогать Армении и Азербайджану в работе по демаркации границы, причин для нагнетания эмоций нет - Лавров Москва находится в постоянном контакте с Баку по ситуации на азербайджано-армянской границе - Песков Процесс уточнения армяно-азербайджанской границы должен осуществляться в трехстороннем формате с участием России - Пашинян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]