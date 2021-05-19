Командующий иранским КСИР верит в победу палестинцев в противостоянии с Израилем

Израильская оборона не может сдержать ракетные атаки палестинцев, которые затронули более половины городов Израиля, заявил в среду командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Хоссейн Салами.
"Все противоракетные системы израильского режима потерпели неудачу против тысяч палестинских ракет", - цитирует агентство "Мехр" его слова с масштабного митинга в центре Тегерана в поддержку палестинцев.
Салами выразил уверенность, что палестинцы добьются победы и однажды получат признание со стороны Европы и США.
Кроме того, Салами заявил о победах "сил сопротивления" в Йемене, уточнив, что такое же произойдет "в любом ином месте, где захотят действовать США".
Алиев и Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
В Ереване политизируют вопрос уточнения границ с Азербайджаном – глава МИД Азербайджана
В Баку не согласны с мнением Госдепа США о наличии террористических рисков в Азербайджане
Интерес к нидерландскому газовому хабу TTF за пределами Европы растет
Татнефть намерена реконструировать установку очистки газа Миннибаевского ГПЗ к 2024г
Adani Green купит индийские операции SoftBank в сфере возобновляемой энергетики стоимостью $3,5 млрд
Число браков в Азербайджане за I квартал сократилось на 15%, разводов – почти на 3%
Финские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, выявляющий заражение за 10 минут
В мире применили уже более 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19 - статистика
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ