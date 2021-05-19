Командующий иранским КСИР верит в победу палестинцев в противостоянии с Израилем

Израильская оборона не может сдержать ракетные атаки палестинцев, которые затронули более половины городов Израиля, заявил в среду командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Хоссейн Салами.

"Все противоракетные системы израильского режима потерпели неудачу против тысяч палестинских ракет", - цитирует агентство "Мехр" его слова с масштабного митинга в центре Тегерана в поддержку палестинцев.

Салами выразил уверенность, что палестинцы добьются победы и однажды получат признание со стороны Европы и США.

Кроме того, Салами заявил о победах "сил сопротивления" в Йемене, уточнив, что такое же произойдет "в любом ином месте, где захотят действовать США".