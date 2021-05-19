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Дальнее зарубежье 19.05.2021 22:06

Командующий иранским КСИР верит в победу палестинцев в противостоянии с Израилем

Израильская оборона не может сдержать ракетные атаки палестинцев, которые затронули более половины городов Израиля, заявил в среду командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Хоссейн Салами.

"Все противоракетные системы израильского режима потерпели неудачу против тысяч палестинских ракет", - цитирует агентство "Мехр" его слова с масштабного митинга в центре Тегерана в поддержку палестинцев.

Салами выразил уверенность, что палестинцы добьются победы и однажды получат признание со стороны Европы и США.

Кроме того, Салами заявил о победах "сил сопротивления" в Йемене, уточнив, что такое же произойдет "в любом ином месте, где захотят действовать США".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]