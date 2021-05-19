Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка за уголовное расследование в отношении его компании

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка и обвинителей, которые начали уголовное расследование в отношении Trump Organization.
"Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которое находится в отчаянном поиске преступления. Не заблуждайтесь, именно это здесь и происходит", - написал Трамп в своем блоге в среду.
Он также в очередной раз заявил, что все уголовные дела в отношении Trump Organization безосновательны.
Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года.
Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.
Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".
Алиев и Путин обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
В Ереване политизируют вопрос уточнения границ с Азербайджаном – глава МИД Азербайджана
В Баку не согласны с мнением Госдепа США о наличии террористических рисков в Азербайджане
Интерес к нидерландскому газовому хабу TTF за пределами Европы растет
Татнефть намерена реконструировать установку очистки газа Миннибаевского ГПЗ к 2024г
Adani Green купит индийские операции SoftBank в сфере возобновляемой энергетики стоимостью $3,5 млрд
Число браков в Азербайджане за I квартал сократилось на 15%, разводов – почти на 3%
Финские ученые разработали экспресс-тест на коронавирус, выявляющий заражение за 10 минут
В мире применили уже более 1,5 млрд доз вакцин от COVID-19 - статистика
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ