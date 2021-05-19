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Дальнее зарубежье 19.05.2021 22:14

Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка за уголовное расследование в отношении его компании

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка и обвинителей, которые начали уголовное расследование в отношении Trump Organization.

"Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которое находится в отчаянном поиске преступления. Не заблуждайтесь, именно это здесь и происходит", - написал Трамп в своем блоге в среду.

Он также в очередной раз заявил, что все уголовные дела в отношении Trump Organization безосновательны.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года.

Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".

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Тэги: ТРАМП, РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]