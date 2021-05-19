Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка за уголовное расследование в отношении его компании

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка и обвинителей, которые начали уголовное расследование в отношении Trump Organization.

"Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которое находится в отчаянном поиске преступления. Не заблуждайтесь, именно это здесь и происходит", - написал Трамп в своем блоге в среду.

Он также в очередной раз заявил, что все уголовные дела в отношении Trump Organization безосновательны.

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка в отношении Trump Organization ведется с 2019 года.

Ранее окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявил, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. Офис Вэнса изучает миллионы страниц документов, которые включают налоговые декларации Трампа.

Бывший президент ранее отрицал какие-либо нарушения и заявлял о "политически мотивированном преследовании". Он также называл расследование окружного прокурора Манхэттена политической "охотой на ведьм".