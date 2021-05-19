США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства «Северного потока 2» - госдеп

Вашингтон использует все доступные инструменты для того, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток 2", заявила в среду зампредставителя Госдепартамента США Джалина Портер.
"Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2", - заявила Портер в ходе телефонного брифинга.
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