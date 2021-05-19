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ТЭК 19.05.2021 22:35

США намерены использовать все доступные средства для остановки строительства «Северного потока 2» - госдеп

Вашингтон использует все доступные инструменты для того, чтобы остановить реализацию проекта "Северный поток 2", заявила в среду зампредставителя Госдепартамента США Джалина Портер.

"Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток 2", - заявила Портер в ходе телефонного брифинга.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, НАМЕРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]