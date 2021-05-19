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Внешняя политика 19.05.2021 23:03

Азербайджан и РФ по итогам переговоров премьеров двух стран в Москве подпишут документы о развитии сотрудничества

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет в четверг в Москве переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, который посетит Россию с официальным визитом.

"Планируется, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено противодействию коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

По итогам переговоров ожидается подписание совместных документов о развитии сотрудничества России и Азербайджана, отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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