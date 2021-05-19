Азербайджан и РФ по итогам переговоров премьеров двух стран в Москве подпишут документы о развитии сотрудничества

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет в четверг в Москве переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, который посетит Россию с официальным визитом.
"Планируется, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено противодействию коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба правительства РФ.
По итогам переговоров ожидается подписание совместных документов о развитии сотрудничества России и Азербайджана, отметили в пресс-службе.
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