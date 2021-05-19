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Дальнее зарубежье 19.05.2021 23:08

МИД РФ: на переговорах по СВПД достигнут существенный прогресс

В МИД РФ заявляют о прогрессе в ходе переговоров о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атому (СВПД).

В среду в Вене состоялось заседание совместной комиссии СВПД, в ходе которого были подведены итоги четвертого раунда переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". "Констатирован существенный прогресс, достигнутый участниками Совместной комиссии в урегулировании проблемных моментов, касающихся возвращения США к выполнению своих обязательств по СВПД в интересах функционирования "ядерной сделки" в ее изначальных параметрах. Подтвержден решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Совместная комиссия соберется вновь на неделе с 24 мая. Работа на экспертном уровне продолжится без перерыва", - заявляют в российском дипломатическом ведомстве.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]