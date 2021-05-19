Почти 230 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа

Не менее 227 человек погибли в секторе Газа, по которому не прекращаются удары армии обороны Израиля, сообщает в среду межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"Израильские истребители продолжили в среду наносить удары по сектору Газа. Число погибших увеличилось по меньшей мере до 227 человек", - сообщает телеканал со ссылкой на управление здравоохранения Газы.

Согласно данным управления, среди погибших как минимум 64 ребенка и 38 женщин.