У восточного побережья Индии сформировался и бушует новый шторм

В Бенгальском заливе у восточного побережья Индии бушует сильный шторм, сообщают в четверг индийские СМИ.

По прогнозам местных синоптиков, шторм может усилиться и обрушиться на прибрежные районы Индии в ближайшие дни.

Рыбакам рекомендовано не выходить в море, а тем судам, которые уже находятся в этой зоне, советуют передислоцироваться в безопасные места.

Ранее Индия столкнулся с мощным циклоном, который привел к гибели 110 человек. Порывы ветра достигали 185 км/ч, сильные ливни привели к наводнениям.

Сильнее всего пострадали западные штаты страны, в частности, Гуджарат. Циклон к настоящему моменту ослабел, он также прошел через северные районы Индии и принес обильные осадки, в частности в Нью-Дели.

При этом, помимо стихийных бедствий, в последние несколько недель в Индии складывается напряженная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Ранее сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.