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Дальнее зарубежье 20.05.2021 11:31

У восточного побережья Индии сформировался и бушует новый шторм

В Бенгальском заливе у восточного побережья Индии бушует сильный шторм, сообщают в четверг индийские СМИ.

По прогнозам местных синоптиков, шторм может усилиться и обрушиться на прибрежные районы Индии в ближайшие дни.

Рыбакам рекомендовано не выходить в море, а тем судам, которые уже находятся в этой зоне, советуют передислоцироваться в безопасные места.

Ранее Индия столкнулся с мощным циклоном, который привел к гибели 110 человек. Порывы ветра достигали 185 км/ч, сильные ливни привели к наводнениям.

Сильнее всего пострадали западные штаты страны, в частности, Гуджарат. Циклон к настоящему моменту ослабел, он также прошел через северные районы Индии и принес обильные осадки, в частности в Нью-Дели.

При этом, помимо стихийных бедствий, в последние несколько недель в Индии складывается напряженная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Ранее сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

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Тэги: ИНДИЯ, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]