Азербайджан в I квартале увеличил импорт пшеницы на 13%, экспорт фруктов - 42%

Импорт пшеницы в Азербайджан за I-ый квартал 2021 года составил 188 тыс. тонн, что на 13% больше показателя января-марта 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $47 млн 749,9 тыс. (рост на 31,2%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 81,051 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 3,9 раза) на сумму $35 млн 823,8 тыс. (рост в 5,1 раза), растительных масел – 41,293 тыс. тонн (рост на 47,6%) на сумму $53 млн 543 тыс. (рост в 2,2 раза), чая – 3,213 тыс. тонн (спад на 5,2%) на сумму $12 млн 659,4 тыс. (спад на 0,3%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 4,158 тыс. тонн (рост на 5,1%) на сумму $20 млн 81,9 тыс. (рост на 1,7%).

Наряду с этим, в январе-марте в Азербайджан импортировано 1,833 тыс. тонны мяса крупного рогатого скота (спад на 23,6%) на сумму $6 млн 475,7 тыс. (спад на 27,8%), мяса птицы и продукции из нее – 5,497 тыс. тонн (спад на 22,8%) на сумму $6 млн 218,3 тыс. (спад на 24%).

Фруктов за отчетный период в республику импортировано 42,062 тыс. тонн (спад на 3,4%) на сумму $38 млн 630,6 тыс. (спад на 0,7%), овощей – 18,75 тыс. тонн (рост в 2 раза) на $9 млн (рост в 1,9 раза), картофеля – 64,657 тыс. тонн (рост на 0,6%) на $16 млн 279,9 тыс. (спад на 8,6%).

В январе-марте из Азербайджана на экспорт отправлено 23,824 тыс. тонн овощей (спад на 37,3%) на сумму $25 млн 766,4 тыс. (спад на 48%), фруктов – 63,49 тыс. тонн (рост на 41,8%) на $69 млн 954,8 тыс. (рост на 11,9%).

Кроме этого, из Азербайджана в отчетном периоде экспортировано 17,929 тыс. тонн сахара (рост в 2,5 раза) на сумму $9 млн 27,1 тыс. (рост в 3,1 раза), растительных масел – 4,661 тыс. тонн (рост на 37,5%) на сумму $5 млн 83,1 тыс. (рост в 1,9 раза).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 3,433 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 37%) на сумму $3 млн 951,8 тыс. (рост на 16,9%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 58,7 тыс. декалитра (рост в 1,9 раза) на сумму $659,1 тыс. (рост на 15,2%), фруктовых и овощных консервов – 1,566 тыс. тонн (спад на 5%) на сумму $1 млн 961,3 тыс. (спад на 2485%), табака – 445,6 тонн (спад на 58,5%) на сумму $1 млн 30,5 тыс. (спад на 62,2%).

Б.Рустамбеков