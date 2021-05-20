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Карабах 20.05.2021 11:51

Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном новый документ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готовится подписать с Азербайджаном новый документ.

"Решения, по которым с нашими международными партнерами (Россия, Азербайджан - ИФ) достигнуты предварительные согласия, на сто процентов совпадают с интересами Армении. Если Азербайджан выполнит эти договоренности в тех условиях, вокруг которых мы говорили, то я обязательно подпишу эту бумагу. Я не могу опубликовать пока этот документ, поскольку пока проходят рабочие обсуждения, переговоры", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

В минувшую среду бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем телеграм-канале обнародовал проект документа, основная часть которого замазана. Видны лишь первые два пункта трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России, где речь идет о разрешении ситуации на армяно-азербайджанской границе, создании национальных комиссий по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Минасян заявил, что предметом обсуждения с Азербайджаном является вопрос о передаче Азербайджану пяти сел в Тавушской области Армении и одного села - в Араратской области. Он отметил, что документ будет подготовлен и парафирован до 30 июня.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕМЬЕР, ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]