Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном новый документ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готовится подписать с Азербайджаном новый документ.

"Решения, по которым с нашими международными партнерами (Россия, Азербайджан - ИФ) достигнуты предварительные согласия, на сто процентов совпадают с интересами Армении. Если Азербайджан выполнит эти договоренности в тех условиях, вокруг которых мы говорили, то я обязательно подпишу эту бумагу. Я не могу опубликовать пока этот документ, поскольку пока проходят рабочие обсуждения, переговоры", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

В минувшую среду бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян в своем телеграм-канале обнародовал проект документа, основная часть которого замазана. Видны лишь первые два пункта трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России, где речь идет о разрешении ситуации на армяно-азербайджанской границе, создании национальных комиссий по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

Минасян заявил, что предметом обсуждения с Азербайджаном является вопрос о передаче Азербайджану пяти сел в Тавушской области Армении и одного села - в Араратской области. Он отметил, что документ будет подготовлен и парафирован до 30 июня.