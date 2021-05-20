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Дальнее зарубежье 20.05.2021 12:11

Британский принц Уильям сделал первую прививку от коронавируса

Внук королевы Великобритании, принц Уильям в четверг сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса.

"Во вторник я получил первую дозу вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в твиттере.

К сообщению прикреплена фотография, на которой 38-летнему принцу Уильяму делают прививку.

Он также выразил благодарность всем, кто занимается кампанией по вакцинации, за их работу.

Информации о том, сделала ли прививку его супруга, герцогиня Кембриджская, пока не приводится.

На прошлой неделе в Великобритании начали вакцинацию лиц возрастом от 30 лет.

За время пандемии в Великобритании выявили более 4,4 млн случаев COVID-19, около 127 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией. В стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРИНЦ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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