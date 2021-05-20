Британский принц Уильям сделал первую прививку от коронавируса

Внук королевы Великобритании, принц Уильям в четверг сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса.
"Во вторник я получил первую дозу вакцины от COVID-19", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в твиттере.
К сообщению прикреплена фотография, на которой 38-летнему принцу Уильяму делают прививку.
Он также выразил благодарность всем, кто занимается кампанией по вакцинации, за их работу.
Информации о том, сделала ли прививку его супруга, герцогиня Кембриджская, пока не приводится.
На прошлой неделе в Великобритании начали вакцинацию лиц возрастом от 30 лет.
За время пандемии в Великобритании выявили более 4,4 млн случаев COVID-19, около 127 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией. В стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса.
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