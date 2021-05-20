Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0709 RUR   0.0231 GBR   2.3995 TRY   0.202

Цена на нефть

19.05 $/bbl   WTI 63.36 -2.13 Brent 66.66 -2.05

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.05.2021 12:14

Президент Азербайджана примет участие в дискуссиях по перспективам развития Южного Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг примет участие в дискуссиях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», которые пройдут в Международном центре Низами Гянджеви.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в обсуждениях примут участие бывшие президенты и премьер-министры различных стран, а также высокопоставленные лица, видные общественные и политические деятели, дипломаты и политологи.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮЖНЫЙ/КАВКАЗ, ОБСУЖДЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]