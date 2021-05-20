Президент Азербайджана примет участие в дискуссиях по перспективам развития Южного Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг примет участие в дискуссиях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества», которые пройдут в Международном центре Низами Гянджеви.

Как сообщает официальный сайт главы государства, в обсуждениях примут участие бывшие президенты и премьер-министры различных стран, а также высокопоставленные лица, видные общественные и политические деятели, дипломаты и политологи.

Х.Насирзаде