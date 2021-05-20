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Карабах 20.05.2021 12:18

Пашинян сделал заявление по вопросу Карабаха

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность окончательно решить карабахский вопрос, что, по его словам, необходимо для исключения войны в долгосрочном периоде и начала этапа мирного развития.

"Международное сообщество, страны Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) активно говорят о необходимости долгосрочного политического урегулирования карабахского вопроса. Есть утверждения о том, что вопрос урегулирован, но международное сообщество говорит, что проблема не решена", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, у правительства Армении есть политическая воля окончательно урегулировать вопрос.

"Решения всех трудных, болезненных вопросов нам необходимы для исключения войны в долгосрочном плане, начала этапа мирного развития нашего народа, Армении. Это чрезвычайно трудное дело. Для этого нужна политическая воля, способность брать на себя удары, нужен открытый диалог с народом. И мы пойдем по этому пути", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]