Пашинян сделал заявление по вопросу Карабаха

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность окончательно решить карабахский вопрос, что, по его словам, необходимо для исключения войны в долгосрочном периоде и начала этапа мирного развития.

"Международное сообщество, страны Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) активно говорят о необходимости долгосрочного политического урегулирования карабахского вопроса. Есть утверждения о том, что вопрос урегулирован, но международное сообщество говорит, что проблема не решена", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, у правительства Армении есть политическая воля окончательно урегулировать вопрос.

"Решения всех трудных, болезненных вопросов нам необходимы для исключения войны в долгосрочном плане, начала этапа мирного развития нашего народа, Армении. Это чрезвычайно трудное дело. Для этого нужна политическая воля, способность брать на себя удары, нужен открытый диалог с народом. И мы пойдем по этому пути", - сказал Пашинян.