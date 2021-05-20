Пашинян сделал заявление по вопросу Карабаха

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил готовность окончательно решить карабахский вопрос, что, по его словам, необходимо для исключения войны в долгосрочном периоде и начала этапа мирного развития.
"Международное сообщество, страны Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) активно говорят о необходимости долгосрочного политического урегулирования карабахского вопроса. Есть утверждения о том, что вопрос урегулирован, но международное сообщество говорит, что проблема не решена", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.
По его словам, у правительства Армении есть политическая воля окончательно урегулировать вопрос.
"Решения всех трудных, болезненных вопросов нам необходимы для исключения войны в долгосрочном плане, начала этапа мирного развития нашего народа, Армении. Это чрезвычайно трудное дело. Для этого нужна политическая воля, способность брать на себя удары, нужен открытый диалог с народом. И мы пойдем по этому пути", - сказал Пашинян.
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