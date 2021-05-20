Правоохранители Армении обвинили бывшего вице-премьера Геворкяна в отмывании денег

Специальная следственная служба Армении обвинила бывшего вице-премьера республики Армена Геворкяна в легализации полученных преступным путем доходов в особо крупном размере.
"Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян в 2004-2018 гг. легализовал полученные преступным путем доходы в особо крупном размере - 4 млрд. 921 млн. 302 тыс. 379 драмов (почти $9,5 млн)", - сообщает следственная служба.
Ведомство отмечает, что Геворкян осуществлял незаконные сделки с недвижимостью в Армении и Чехии.
Бывшему вице-премьеру предъявлено обвинение по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах, организованной группой".
Как сообщалось, экс-президент Армении Роберт Кочарян возглавил предвыборный блок "Армения" в качестве кандидата на пост премьер-министра с партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн".
В минувшую среду начальником штаба предвыборного блока был назначен Армен Геворкян, в четверг ему было предъявлено обвинение.
6 апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.
В то же время суд продолжает рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняются Кочарян и Геворкян. Ранее предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.
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