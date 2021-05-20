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Регион 20.05.2021 13:05

Правоохранители Армении обвинили бывшего вице-премьера Геворкяна в отмывании денег

Специальная следственная служба Армении обвинила бывшего вице-премьера республики Армена Геворкяна в легализации полученных преступным путем доходов в особо крупном размере.

"Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян в 2004-2018 гг. легализовал полученные преступным путем доходы в особо крупном размере - 4 млрд. 921 млн. 302 тыс. 379 драмов (почти $9,5 млн)", - сообщает следственная служба.

Ведомство отмечает, что Геворкян осуществлял незаконные сделки с недвижимостью в Армении и Чехии.

Бывшему вице-премьеру предъявлено обвинение по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах, организованной группой".

Как сообщалось, экс-президент Армении Роберт Кочарян возглавил предвыборный блок "Армения" в качестве кандидата на пост премьер-министра с партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн".

В минувшую среду начальником штаба предвыборного блока был назначен Армен Геворкян, в четверг ему было предъявлено обвинение.

6 апреля суд в Ереване прекратил уголовное преследование по статье "свержение конституционного строя" против экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего начальника главного штаба, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего руководителя аппарата президента, экс-вице-премьера Армена Геворкяна.

В то же время суд продолжает рассматривать уголовное дело по статье "получение взятки", по которой обвиняются Кочарян и Геворкян. Ранее предпринимательница Сильва Амбарцумян обвинила Кочаряна в получении взятки в 2008 году в размере $3 млн.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]