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Дальнее зарубежье 20.05.2021 13:31

Лесные пожары бушуют к западу от Афин

Природные пожары бушуют в районе греческого региона Пелопоннес, сообщает в четверг газета Ekathimerini.

Жителей ряда населенных пунктов, расположенных в номе Коринфия, примерно в 70 км к западу от Афин, эвакуируют.

В качестве меры предосторожности спасатели приняли решение провести эвакуацию двух православных монастырей, расположенных близ зоны лесных пожаров.

В ликвидации пожаров задействованы восемь самолетов и три вертолета. К утру четверга смог от пожаров наблюдался в столице Греции.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]