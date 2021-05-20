Лесные пожары бушуют к западу от Афин

Природные пожары бушуют в районе греческого региона Пелопоннес, сообщает в четверг газета Ekathimerini.

Жителей ряда населенных пунктов, расположенных в номе Коринфия, примерно в 70 км к западу от Афин, эвакуируют.

В качестве меры предосторожности спасатели приняли решение провести эвакуацию двух православных монастырей, расположенных близ зоны лесных пожаров.

В ликвидации пожаров задействованы восемь самолетов и три вертолета. К утру четверга смог от пожаров наблюдался в столице Греции.