В РФ вновь более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 396 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь превысил 9,2 тыс., умерли за сутки 396 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 232 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 330 (14,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным оперштаба, накануне, в среду, в РФ было выявлено 7 тыс. 920 случаев коронавируса. Таким образом, рост за сутки составил 1 тыс. 312.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 тыс. 983 человека, от коронавируса умерли 396 пациентов.

В Москве количество новых заболевших вновь превысило 3 тыс. и составило 3 тыс. 312 новых случаев COVID-19 за сутки, подтверждено 55 летальных исходов, 2 тыс. 877 человек выздоровели.

Российская столица продолжает лидировать по уровню суточного прироста. Наименьшее количество заражений зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО - по два, Магаданской области - четыре случая. Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 974 тыс. 908 случаев коронавирусной инфекции, 117 тыс. 361 умерших и 4 млн 591 тыс. 770 выписанных.