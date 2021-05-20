Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0709 RUR   0.0231 GBR   2.3995 TRY   0.202

Цена на нефть

19.05 $/bbl   WTI 63.36 -2.13 Brent 66.66 -2.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.05.2021 13:11

В РФ вновь более 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 396 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией вновь превысил 9,2 тыс., умерли за сутки 396 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 232 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 330 (14,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным оперштаба, накануне, в среду, в РФ было выявлено 7 тыс. 920 случаев коронавируса. Таким образом, рост за сутки составил 1 тыс. 312.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц были выписаны 9 тыс. 983 человека, от коронавируса умерли 396 пациентов.

В Москве количество новых заболевших вновь превысило 3 тыс. и составило 3 тыс. 312 новых случаев COVID-19 за сутки, подтверждено 55 летальных исходов, 2 тыс. 877 человек выздоровели.

Российская столица продолжает лидировать по уровню суточного прироста. Наименьшее количество заражений зафиксировано в Еврейской АО и Чукотском АО - по два, Магаданской области - четыре случая. Ни одного заболевшего за сутки не выявлено в Ненецком АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 974 тыс. 908 случаев коронавирусной инфекции, 117 тыс. 361 умерших и 4 млн 591 тыс. 770 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ выявлено более 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб В РФ выявлено 8 тыс. 465 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, 321 человек скончался - оперштаб В РФ зафиксировали более 8,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки, 334 умерших - оперштаб В РФ более 8,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 332 умерших - оперштаб В РФ более 8,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 389 умерших - оперштаб В РФ вновь более 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 398 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]