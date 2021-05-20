AAM планирует на рубеже 2021-2022гг начать добычу на новом месторождении на западе Азербайджана

Британская компании Anglo Asian Mining (AAM, оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) планирует начать добычу драгметаллов на новом месторождении Авшанджлы на рубеже 2021-2022гг.
«В настоящее время AAM активно использует различные возможности для будущего роста.Мы планируем начать добычу с наших новых месторождений, возможно, начиная с небольшого открытого карьера в центральной части месторождения Авшанджлы, которая может начаться в конце этого или в начале следующего года», - говорится в сообщении компании.
По данным ААМ, итоги геологоразведочных работ на месторождении Авшанджлы, расположенном на северо-востоке Гедабекской контрактной зоны, указывают на то, что с ее центральной части (Авшанджлы-1) есть возможность для добычи наземным способом.
Компания также сообщает, что в настоящее время осуществляется интенсивная программа бурения на новом медно-золотом месторождение Зафер, расположенном в 1,5 км от горно-обогатительной фабрики Гедабек.
«Бурение ведется для оценки ресурсов и запасов месторождения Зафер по кодексу JORC. При этом, первый ресурс с этого месторождения, как ожидается, будет получен в июне 2021 года. В более долгосрочной перспективе у Зафера есть потенциал для строительства нового крупного подземного рудника», - говорится в информации.
Кроме этого, компания планирует в течение 2021 года активизировать разведочные работы на месторождении Ордубад в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.
В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.
Н.Аббасова
Пашинян сделал заявление по вопросу Карабаха
Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном новый документ
Азербайджан и РФ по итогам переговоров премьеров двух стран в Москве подпишут документы о развитии сотрудничества
В Азербайджане на днях могут отменить правило обязательного ношения масок на открытом воздухе - TABIB
Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса
Число браков в Азербайджане за I квартал сократилось на 15%, разводов – почти на 3%
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Омбудсмен Армении требует от Пашиняна обнародовать документ, который готовы подписать с Азербайджаном
Рухани заявляет о достижении в Вене договоренности об отмене основных санкций против Ирана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank повысил депозитные проценты
Число пользователей Nar 4G в регионах возросло.
8-я ежегодная Каспийская техническая конференция SPE возвращается в Баку
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ