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Бизнес и законодательство 20.05.2021 13:20

AAM планирует на рубеже 2021-2022гг начать добычу на новом месторождении на западе Азербайджана

Британская компании Anglo Asian Mining (AAM, оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) планирует начать добычу драгметаллов на новом месторождении Авшанджлы на рубеже 2021-2022гг.

«В настоящее время AAM активно использует различные возможности для будущего роста.Мы планируем начать добычу с наших новых месторождений, возможно, начиная с небольшого открытого карьера в центральной части месторождения Авшанджлы, которая может начаться в конце этого или в начале следующего года», - говорится в сообщении компании.

По данным ААМ, итоги геологоразведочных работ на месторождении Авшанджлы, расположенном на северо-востоке Гедабекской контрактной зоны, указывают на то, что с ее центральной части (Авшанджлы-1) есть возможность для добычи наземным способом.

Компания также сообщает, что в настоящее время осуществляется интенсивная программа бурения на новом медно-золотом месторождение Зафер, расположенном в 1,5 км от горно-обогатительной фабрики Гедабек.

«Бурение ведется для оценки ресурсов и запасов месторождения Зафер по кодексу JORC. При этом, первый ресурс с этого месторождения, как ожидается, будет получен в июне 2021 года. В более долгосрочной перспективе у Зафера есть потенциал для строительства нового крупного подземного рудника», - говорится в информации.

Кроме этого, компания планирует в течение 2021 года активизировать разведочные работы на месторождении Ордубад в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

Н.Аббасова

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Тэги: AAM, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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