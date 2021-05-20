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Регион 20.05.2021 13:39

Рухани заявляет о достижении в Вене договоренности об отмене основных санкций против Ирана

На венских переговорах о восстановлении иранской ядерной сделки достигнута договоренность об отмене основных антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые, сообщил в четверг президент Исламской республики Иран Хасан Рухани.

"Они договорились отменить все основные санкции", - цитируют иранские СМИ президента.

По словам Рухани, это относится к санкциям в нефтяной, нефтехимической сферах, в отношении Центробанка и других банков, а также в области судоходства и страхования.

Президент сообщил, что в Вене обсуждаются другие вопросы с целью достижения окончательной договоренности.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]