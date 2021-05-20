Рухани заявляет о достижении в Вене договоренности об отмене основных санкций против Ирана

На венских переговорах о восстановлении иранской ядерной сделки достигнута договоренность об отмене основных антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые, сообщил в четверг президент Исламской республики Иран Хасан Рухани.
"Они договорились отменить все основные санкции", - цитируют иранские СМИ президента.
По словам Рухани, это относится к санкциям в нефтяной, нефтехимической сферах, в отношении Центробанка и других банков, а также в области судоходства и страхования.
Президент сообщил, что в Вене обсуждаются другие вопросы с целью достижения окончательной договоренности.
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