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СНГ 20.05.2021 17:24

В Белоруссии более 1,4 тыс. заразившихся COVID-19 за сутки, скончались 10 человек

В Белоруссии по данным на 20 мая зарегистрированы 381 тыс. 546 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения в четверг.

По данным Минздрава, суточный прирост по инфицированным составил 1 тыс. 457 человек против 1 тыс. 378 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 742 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в Минздраве. По данным на 19 мая всего скончались 2 тыс. 732.

С начала пандемии в Белоруссии выздоровели 371 тыс. 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 18 мая - 370 тыс. 135), суточный прирост - 1531 человек.

За минувшие сутки выполнено 20 тыс. 741 тест. Всего в стране проведено 6 млн 154 тыс. 084 теста.

Кроме того, в Минздраве Белоруссии рассказали, что по состоянию на 20 мая более 387,9 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 270,4 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]