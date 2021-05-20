Зеленский планирует провести на Украине референдум по плану урегулирования в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке Украины.
"Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть - я считаю, что это ситуация на Донбассе", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.
При этом он выразил уверенность, "что через некоторое время, потому что у нас несколько планов - A, B, C - по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой".
"Это один, может быть, из планов, если не сработает другой", - пояснил президент Украины.
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