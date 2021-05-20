Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0709 RUR   0.0231 GBR   2.3995 TRY   0.202

Цена на нефть

19.05 $/bbl   WTI 63.36 -2.13 Brent 66.66 -2.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.05.2021 17:46

Зеленский планирует провести на Украине референдум по плану урегулирования в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о возможности проведения всеукраинского референдума по вопросу ситуации на востоке Украины.

"Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть - я считаю, что это ситуация на Донбассе", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

При этом он выразил уверенность, "что через некоторое время, потому что у нас несколько планов - A, B, C - по прекращению войны и возвращению наших временно оккупированных территорий и людей, мы представим на рассмотрение общества именно референдум с такой тематикой".

"Это один, может быть, из планов, если не сработает другой", - пояснил президент Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ДОНБАСС, РЕФЕРЕНДУМ


Похожие новости


Зеленский упрекает Францию и Германию в ослаблении их позиции по отношению к РФ Зеленский и послы стран G7 и ЕС прибыли в Луганскую область Зеленский заявил о единстве позиций Украины и США по "Северному потоку-2" Зеленский возглавляет президентский рейтинг в Украине с 31,4% поддержки - опрос Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе - Песков Украина готова к любому развитию событий, призывает РФ к диалогу - Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]