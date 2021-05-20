Глава МИД Германии во время визита в Израиль выразил солидарность с израильтянами

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Израиль в четверг выразил солидарность с израильтянами и призвал к прекращению огня между Израилем и палестинцами из сектора Газа.
"Я приехал сюда, чтобы выразить свою солидарность. У Израиля есть право защищать себя против этой массированной и неприемлемой атаки", - заявил он в Тель-Авиве, его цитируют европейские СМИ.
Газета Times of Israel ранее сообщила, что самолет с Маасом на борту приземлился в четверг в аэропорту имени Бен-Гуриона, где главу МИД ФРГ встретил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. Ашкенази поблагодарил Мааса за "визит солидарности" и выразил благодарность немецкому правительству и руководству за поддержку Израиля во время острого конфликта с движениями ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа и его права на самооборону.
В Израиле в четверг также ждут министров иностранных дел из Чехии и Словакии. Ожидается, что они встретятся с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Реувеном Ривлиным и министром обороны Бени Ганцем.
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