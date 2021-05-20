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Макрон считает, что французам придется носить маски, как минимум, до конца июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что масочный режим придется сохранить до конца июня, сообщают в четверг французские СМИ.

По его словам, французы должны будут носить маску, как минимум до конца июня, "после этого - посмотрим".

Макрон признался, что маска ему надоела. Но комментируя ослабление ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, он отметил, что не надо расслабляться слишком быстро. Президент указал, что многие французы не вакцинированы, и поэтому могут заразиться и оказаться в больницах.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]