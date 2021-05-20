Макрон считает, что французам придется носить маски, как минимум, до конца июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что масочный режим придется сохранить до конца июня, сообщают в четверг французские СМИ.

По его словам, французы должны будут носить маску, как минимум до конца июня, "после этого - посмотрим".

Макрон признался, что маска ему надоела. Но комментируя ослабление ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, он отметил, что не надо расслабляться слишком быстро. Президент указал, что многие французы не вакцинированы, и поэтому могут заразиться и оказаться в больницах.