Макрон считает, что французам придется носить маски, как минимум, до конца июня

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что масочный режим придется сохранить до конца июня, сообщают в четверг французские СМИ.
По его словам, французы должны будут носить маску, как минимум до конца июня, "после этого - посмотрим".
Макрон признался, что маска ему надоела. Но комментируя ослабление ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, он отметил, что не надо расслабляться слишком быстро. Президент указал, что многие французы не вакцинированы, и поэтому могут заразиться и оказаться в больницах.
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