Администрация США сделала шаг навстречу Германии, решив отказаться от жестких мер против проекта газопровода "Северный поток 2", заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Байден сделал нам шаг навстречу по "Северному потоку 2", - приводит ее слова Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Госдеп в среду передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

По данным американских СМИ, в докладе при этом говорится, что администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.