Красный Крест призывает Израиль и палестинцев срочно объявить перемирие

Немедленно объявить перемирие призвал израильтян и палестинцев из сектора Газа Международный Комитет Красного Креста (МККК).
"Жителям Газы и Израиля, измученным непрекращающимися вооруженными столкновениями, срочно необходима мирная передышка", - говорится в распространенном в четверг заявлении директора Регионального управления МККК по Ближнему и Среднему Востоку Фабриццио Карбони.
"Бои продолжаются уже больше недели, люди не знают, могут ли они, не подвергаясь опасности, выйти из дома хотя бы ненадолго или сделать самые необходимые дела. Жить в таком состоянии очень тяжело", - отметил представитель МККК.
Гуманитарным работникам, по его словам, также необходимо иметь возможность перемещаться, встречаться с людьми и выслушивать их, чтобы оценить их потребности и оказать необходимую помощь.
"Сегодня мы сообщили как израильским властям, так и движению ХАМАС, что с завтрашнего дня будем передвигаться по местности и постепенно усиливать работу по удовлетворению самых насущных потребностей людей", - сообщил Карбони.
"Ясно, что у обеих сторон есть юридическое обязательство содействовать такой работе и таким перемещениям, особенно в сложившихся обстоятельствах", - сказал он.
Армянские депутаты не стали запрещать Пашиняну заключать договор с Азербайджаном о границе без согласия парламента
Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване
Пашинян считает необходимым вести диалог для решения проблемы Карабаха
Норвегия в апреле сократила добычу углеводородов на 4%
Google откроет свой первый розничный магазин этим летом в Нью-Йорке
Рынки акций Европы выросли в четверг на фоне улучшения глобального аппетита к риску
Австрия отменила карантин для приезжающих из 34 стран
Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса
Венгрия отказалась от участия в новом соглашении ЕС на поставку вакцин Pfizer
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ