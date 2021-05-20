Красный Крест призывает Израиль и палестинцев срочно объявить перемирие

Немедленно объявить перемирие призвал израильтян и палестинцев из сектора Газа Международный Комитет Красного Креста (МККК).

"Жителям Газы и Израиля, измученным непрекращающимися вооруженными столкновениями, срочно необходима мирная передышка", - говорится в распространенном в четверг заявлении директора Регионального управления МККК по Ближнему и Среднему Востоку Фабриццио Карбони.

"Бои продолжаются уже больше недели, люди не знают, могут ли они, не подвергаясь опасности, выйти из дома хотя бы ненадолго или сделать самые необходимые дела. Жить в таком состоянии очень тяжело", - отметил представитель МККК.

Гуманитарным работникам, по его словам, также необходимо иметь возможность перемещаться, встречаться с людьми и выслушивать их, чтобы оценить их потребности и оказать необходимую помощь.

"Сегодня мы сообщили как израильским властям, так и движению ХАМАС, что с завтрашнего дня будем передвигаться по местности и постепенно усиливать работу по удовлетворению самых насущных потребностей людей", - сообщил Карбони.

"Ясно, что у обеих сторон есть юридическое обязательство содействовать такой работе и таким перемещениям, особенно в сложившихся обстоятельствах", - сказал он.