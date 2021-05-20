Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0709 RUR   0.0231 GBR   2.3995 TRY   0.202

Цена на нефть

19.05 $/bbl   WTI 63.36 -2.13 Brent 66.66 -2.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.05.2021 21:01

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заключенных контрактах на поставку в страну 45-47 млн вакцин от COVID-19.

"У нас контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин для населения Украины. Это максимальное количество, которое можно было найти по программам, COVAX, отдельной программе прямых контрактов, например, по контракту с Pfizer на 20 млн доз", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Глава государства также отметил, что Украина уже провела более 1 млн вакцинаций.

"Мы должны понять, что провели 1 миллион вакцинаций. При этом мы не страна ЕС, мы не страна НАТО, мы не в приоритете стран ЕС с точки зрения очередей поставок вакцин. Прямые контракты с Индией и Pfizer были вне европейских программ, были на уровне сложных договоренностей между компаниями и руководством Украины", - сказал он.

"Я считаю, что очень несправедливая ситуация в мире, у нас нет такого громкого голоса среди стран ЕС. Сравнивать процент вакцинированных несправедливо. Мы, несмотря на то, что мы не в приоритете ЕС и НАТО, сделали больше вакцин, чем некоторые страны ЕС. Да, они меньше, но, тем не менее", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что как только в Индии улучшится ситуация с коронавирусом, Serum Institute предоставит Украине 10-15 млн доз вакцин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


Похожие новости


На Украине заканчивается вакцина AstraZeneca - Минздрав В Украине за сутки зафиксировано 10 282 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил министр здравоохранения Перед Минздравом Украины стоит задача сделать 47 млн прививок от COVID-19 до конца года В Украине за сутки зафиксировано свыше 12 тыс. случаев COVID-19, выздоровели более 5 тыс. человек - Минздрав Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19 В Украине за сутки зафиксировано 17 тыс. 463 новых случая инфицирования COVID-19, умерли 398 - Минздрав

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]