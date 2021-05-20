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Дальнее зарубежье 20.05.2021 18:23

Совет ЕС обновил рекомендацию относительно коронавирусных ограничений поездок в Евросоюз из третьих стран

Совет ЕС утвердил обновленную рекомендацию о временном ограничении необязательных поездок в ЕС из третьих стран.

Согласно коммюнике, опубликованном в четверг в Брюсселе, принятые изменения являются ответом на проходящие кампании вакцинации, вводя исключения для вакцинированных и смягчая критерии снятия ограничений для третьих стран. Обновленная рекомендация также принимает во внимание риски, связанные с новыми вариантами, устанавливая механизм срочного торможения для быстрой реакции на появление в третьей стране новых штаммов коронавируса.

Для отмены ограничений на необязательные поездки из конкретной страны в соответствии с новыми правилами допустимое количество случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней увеличено с 25 до 75. Должен приниматься во внимание и прогресс в вакцинации от коронавируса.

При этом продолжают применяться существующие критерии, в том числе, стабильная или снижающаяся тенденция новых случаев заражения, количество выполненных тестов, общая реакция в стране на COVID-19, надежность информации об эпидемиологической ситуации и др.

Накануне постпреды стран ЕС согласовали снятие ограничений на необязательные поездки для полностью вакцинированных разрешенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцинами путешественников из третьих стран, которые получили последнюю рекомендуемую дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере, за 14 дней до прибытия.

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Тэги: ЕВРОПА, КОРОНАВИРУС, ПОЕЗДКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]