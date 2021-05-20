Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0709 RUR   0.0231 GBR   2.3995 TRY   0.202

Цена на нефть

19.05 $/bbl   WTI 63.36 -2.13 Brent 66.66 -2.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.05.2021 18:44

Премьер Франции призвал ринувшихся в кафе после локдауна сограждан к ответственному подходу

Французы должны проявлять ответственность при снятии ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Я призываю к ответственности... Вчера было открытие (террас ресторанов - ИФ), мы понимаем, что была одержимость. Но я призываю всех соблюдать правила, это в наших общих интересах", - сказал Кастекс, чьи слова приводит французское телевидение.

Он отметил, что понимает французов и их желание посидеть на террасе, но, вместе с тем, он указал на важность "коллективной дисциплины".

Накануне во Франции сняли ограничения на работу террас кафе и ресторанов. Жители страны активно устремились отметить это события. На кадрах из разных городов Франции, в том числе Парижа, Бордо и Лиона, видны переполненные террасы, а перед входами в рестораны скопились очереди.

Со среды начал действовать второй этап смягчения ограничений во Франции, он предполагает смещение комендантского часа с 19:00 на 21:00 по местному времени. Рестораны и кафе могут открывать свои террасы для посетителей, однако за столами нельзя будет собираться группами более шести человек. На данном этапе разрешено открыться магазинам, а также музеям, достопримечательностям, кинотеатрам и театрам, но с ограничениями по численности посетителей.

Власти Франции приняли решение отменять ограничительные меры в несколько этапов. Так, с 9 июня комендантский час будет начинаться еще позже - с 23:00. Рестораны и кафе начнут принимать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Заработают спортзалы. Ожидается, что во Францию начнут пускать иностранных туристов.

Следующий этап наступит 30 июня. Во Франции будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года. При предоставлении специального "санитарного пропуска" можно будет участвовать в любых мероприятиях численностью участников более 1 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Президент и премьер Франции выпили кофе на террасе по случаю снятия ограничений в стране Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится Джонсон готов производить французскую вакцину Valneva в Шотландии в случае успешного завершения испытаний В Париже и нескольких департаментах Франции вводят «локдаун» из-за ситуации с COVID-19 Премьер Франции предупреждает об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране Премьер Франции напомнил согражданам, что коронавирус "не ушел в отпуск"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]