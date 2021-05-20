Премьер Франции призвал ринувшихся в кафе после локдауна сограждан к ответственному подходу

Французы должны проявлять ответственность при снятии ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Я призываю к ответственности... Вчера было открытие (террас ресторанов - ИФ), мы понимаем, что была одержимость. Но я призываю всех соблюдать правила, это в наших общих интересах", - сказал Кастекс, чьи слова приводит французское телевидение.
Он отметил, что понимает французов и их желание посидеть на террасе, но, вместе с тем, он указал на важность "коллективной дисциплины".
Накануне во Франции сняли ограничения на работу террас кафе и ресторанов. Жители страны активно устремились отметить это события. На кадрах из разных городов Франции, в том числе Парижа, Бордо и Лиона, видны переполненные террасы, а перед входами в рестораны скопились очереди.
Со среды начал действовать второй этап смягчения ограничений во Франции, он предполагает смещение комендантского часа с 19:00 на 21:00 по местному времени. Рестораны и кафе могут открывать свои террасы для посетителей, однако за столами нельзя будет собираться группами более шести человек. На данном этапе разрешено открыться магазинам, а также музеям, достопримечательностям, кинотеатрам и театрам, но с ограничениями по численности посетителей.
Власти Франции приняли решение отменять ограничительные меры в несколько этапов. Так, с 9 июня комендантский час будет начинаться еще позже - с 23:00. Рестораны и кафе начнут принимать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Заработают спортзалы. Ожидается, что во Францию начнут пускать иностранных туристов.
Следующий этап наступит 30 июня. Во Франции будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года. При предоставлении специального "санитарного пропуска" можно будет участвовать в любых мероприятиях численностью участников более 1 тыс. человек.
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