В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 14 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 437 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 331,477 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 339 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 14 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 828.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 318,502 тыс. человек (+893 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 147 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 569 тестов на коронавирус (накануне 10 568 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 425,183 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
Азербайджан готов работать над мирным договором с Арменией - Алиев
Баку после завершения конфликта в Карабахе намерен активнее сотрудничать с Россией и США - президент Азербайджана
Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности
Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд
Азербайджан увеличил в январе-марте экспорт сжиженного газа на 53%
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе
Премьер Франции призвал ринувшихся в кафе после локдауна сограждан к ответственному подходу
Совет ЕС обновил рекомендацию относительно коронавирусных ограничений поездок в Евросоюз из третьих стран
Глава МИД Германии во время визита в Израиль выразил солидарность с израильтянами
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?
Что происходит в районе озера Гарагёль?
Макрон своим проармянским заявлением по ситуации на границе Азербайджана и Армении вбил последний гвоздь в гроб МГ ОБСЕ