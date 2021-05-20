В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19, 14 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 437 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 331,477 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 339 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 14 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 828.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 318,502 тыс. человек (+893 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 8 тыс. 147 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 569 тестов на коронавирус (накануне 10 568 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 425,183 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде