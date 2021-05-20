Венгрия отказалась от участия в новом соглашении ЕС на поставку вакцин Pfizer

Власти Венгрии решили не принимать участие в заключенном ЕС новом соглашении на поставку 1,8 млрд доз вакцин Pfizer и BioNTech, сообщают в четверг европейские СМИ.

По словам руководителя аппарата премьер-министра Венгрии Гергеля Гуляша, такое решение связано с тем, что его страна уже и так располагает достаточным количеством доз вакцин.

"У нас много вакцин от восточных и западных поставщиков", - сказал Гуляш на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что до конца до 2022 года в Венгрию поступят 10 млн доз "западных вакцин".

"Венгрия знает, что у ЕС есть общая программа закупки вакцины, и мы надеемся, что она пройдет успешнее, чем ее первая часть... Но Венгрия уже и так обеспечила себе достаточное количество резервных вакцин", - добавил глава аппарата.

В Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. В феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайский препарат компании Sinopharm.

За время пандемии в Венгрии зарегистрировали более 800 тыс. случаев COVID-19, более 29,3 тыс. из них имели летальный исход.

Ранее в четверг сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) подписала третий контракт с BioNTech/Pfizer, согласно документу, резервируются дополнительные 1,8 млрд доз вакцины против COVID-19.