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ТЭК 20.05.2021 16:47

Нефть дешевеет 3-ю сессию подряд

Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг третью сессию подряд, утратив прежние завоевания, на фоне беспокойства по поводу роста числа случаев заражения коронавирусом в Азии и перспектив избыточного предложения на рынке.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:30 составляют $65,74 за баррель, что на $0,92 (1,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,65 за баррель, что на $0,7 (1,1%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов обе марки дорожали после падения днем ранее до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США.

Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и роста слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном, отмечает главный экономист Julius Baer Норберт Рюкер. "Вероятное восстановление экспорта иранской нефти частично обосновывает наш взгляд о циклическом, а не структурном подъеме на рынке нефти", - отметил он.

По его мнению, ключевыми факторами остаются рост активности в сфере досуга в западных странах и усиление спроса на нефть, которые пока перевешивают негативный эффект новых ограничительных мер ввиду COVID-19 в Азии.

"По нашим оценкам, ближе к середине года цены на нефть продвинутся далеко за пределы отметки в $70 за баррель", - говорится в пресс-релизе банка.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 100 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,96 млн баррелей, дистиллятов - на 2,32 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 600 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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