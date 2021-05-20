Пресс-релиз

20 мая 2021 года на базе Учебно-методического центра русского языка Русского дома в Баку (РИКЦ) состоялся семинар на тему «Успешный учитель – успешный ученик. Роль педагога в развитии творческих компетенций учеников в процессе создания коллективного проекта».

Опытом работы поделились учитель русского языка, педагог курсов русского языка Русского дома в Баку, заслуженный учитель Республики, автор многих учебников по РКИ Сона Аббасова, учитель русского языка школы №145 г. Баку, «Лучший учитель года» Ирина Попова, заместитель директора лицея “Dünya Məktəbi” и «Лучший учитель года» Лейла Джебраилова.

В выступлении было отмечено, что в современных условиях в работе педагогов на первое место выходит профессиональная компетентность, глубина, полнота знаний предмета, профессиональный кругозор, культура речи, эрудиция, интеллект и креативность. О работе педагога судят по конечному результату – это уровень обучения учеников. Главная задача помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными и уверенными в себе.

В обсуждении темы семинара в формате онлайн приняли участие учителя школ Хачмазского района № 17, 20, 145, 273, 114, 229 города Баку и другие.

Итоги семинара подвела председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, которая поблагодарила всех участников методического семинара за активное участие и предложения по совершенствованию учебного процесса в новом учебном году.