Пресс-релиз

20 мая 2021 года на базе Учебно-методического центра русского языка Русского дома в Баку (РИКЦ) состоялся семинар на тему «Успешный учитель – успешный ученик. Роль педагога в развитии творческих компетенций учеников в процессе создания коллективного проекта».
Опытом работы поделились учитель русского языка, педагог курсов русского языка Русского дома в Баку, заслуженный учитель Республики, автор многих учебников по РКИ Сона Аббасова, учитель русского языка школы №145 г. Баку, «Лучший учитель года» Ирина Попова, заместитель директора лицея “Dünya Məktəbi” и «Лучший учитель года» Лейла Джебраилова.
В выступлении было отмечено, что в современных условиях в работе педагогов на первое место выходит профессиональная компетентность, глубина, полнота знаний предмета, профессиональный кругозор, культура речи, эрудиция, интеллект и креативность. О работе педагога судят по конечному результату – это уровень обучения учеников. Главная задача помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными и уверенными в себе.
В обсуждении темы семинара в формате онлайн приняли участие учителя школ Хачмазского района № 17, 20, 145, 273, 114, 229 города Баку и другие.
Итоги семинара подвела председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, которая поблагодарила всех участников методического семинара за активное участие и предложения по совершенствованию учебного процесса в новом учебном году.
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